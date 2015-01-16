В прошлом году в Украине сократились грузоперевозки на 10%, перевозки пассажиров - на 5%
Транспортные предприятия Украины в 2014 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2013 годом на 10,1% – до 671,2 млн тонн, перевозку пассажиров на 5,3% - до 5,9 млрд человек.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Госстат отмечает, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Согласно сообщению, в Украине пассажирооборот транспорта за отчетный период сократился по сравнению с результатами 2013 года на 11,7% – до 106,147 млрд пасс./км.
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Грузооборот транспорта за указанный период сократился на 10,8% – до 335,2 млрд т/км.
Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия материковой части Украины в январе-ноябре 2014 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,5% - до 619,7 млн тонн.
Также сообщалось, что транспортные предприятия материковой Украины в январе-ноябре сократили перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 5,4 млрд человек.
По итогам 2013 года предприятия транспорта перевезли 757,6 млн тонн грузов – на 1,9% меньше, чем в 2012 году, и 6,6 млрд человек – на 2,8% меньше, чем в 2012 году.
Также сообщалось, что Мининфраструктуры хочет повысить тарифы на грузоперевозки.