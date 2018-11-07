Продажи электромобилей в Украине выросли почти на 90%

В октябре украинский автопарк пополнился 643 легковыми электромобилями, что в 2,5 раза больше по сравнению с октябрем прошлого года.

Продажи автомобилей с электродвигателями в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 89% – до 4214 штук, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

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В Ассоциации отмечают, что удовлетворение такого спроса происходило в основном за счет импорта бывших в эксплуатации машин, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

Также сообщается, что в октябре украинский автопарк пополнили 643 легковых электромобиля. Таким образом, спрос на автомобили, которые работают исключительно на электротяге, вырос в 2,5 раза по сравнению с октябрем прошлого года.

Основную массу (88%) зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили ввозимые из-за границы автомобили, которые уже были в эксплуатации.

Самым популярным электромобилем среди украинцев остается NISSAN Leaf. В октябре украинскую прописку получили 403 автомобиля этой модели.

BMW i3 заняла вторую строчку рейтинга. Этот электрокар выбрали 38 автомобилистов.

На третьем месте TESLA Model S с результатом 27 автомобилей.

Четвертой по популярности стала RENAULT Zoe. В активе этой модели 24 первичные регистрации октября.

Замыкает пятерку лидеров FIAT 500е - 23 авто.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.