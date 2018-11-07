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В Китае состоялось яркое авиашоу (видео)

15:16, 07 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Сложные пируэты выполняли новые истребители, по характеристикам приближеным к образцам, произведенных в США. Выставка китайских авиановинок продлится до конца недели", - говорится в сообщении.

Это крупнейшее авиашоу в Китае, которое впервые состоялось в Чжухай еще в 1996 году. Десятки пилотов показывают в небе фигуры высшего пилотажа.

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Теги: #Китай#авиасалон#авиашоу