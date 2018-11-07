В Китае состоялось яркое авиашоу (видео)

Выставка китайских авиановинок продлится до конца недели.

В Чжухай (провинция Гуанчжоу) продолжается масштабная Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Сложные пируэты выполняли новые истребители, по характеристикам приближеным к образцам, произведенных в США. Выставка китайских авиановинок продлится до конца недели", - говорится в сообщении.

Это крупнейшее авиашоу в Китае, которое впервые состоялось в Чжухай еще в 1996 году. Десятки пилотов показывают в небе фигуры высшего пилотажа.