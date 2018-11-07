В Китае состоялось яркое авиашоу (видео)
15:16, 07 ноября 2018Транспорт/Связь
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Выставка китайских авиановинок продлится до конца недели.
Иллюстрация REUTERS
В Чжухай (провинция Гуанчжоу) продолжается масштабная Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Сложные пируэты выполняли новые истребители, по характеристикам приближеным к образцам, произведенных в США. Выставка китайских авиановинок продлится до конца недели", - говорится в сообщении.
Это крупнейшее авиашоу в Китае, которое впервые состоялось в Чжухай еще в 1996 году. Десятки пилотов показывают в небе фигуры высшего пилотажа.
В Китае состоялось яркое авиашоу
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