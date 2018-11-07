Арестованное судно "Норд" не смогли продать на аукционе

Торги не состоялись, так как заявки всех 12 потенциальных участников были отклонены.

Арестованное российское рыболовецкое судно "Норд" не смогли продать на аукционе СЭТАИ.

Торги были назначены на 9.00 7 ноября, однако они не состоялись, так как заявки всех 12 потенциальных участников были отклонены, сообщается на странице лота.

Стартовая цена лота составляла 1 миллион 626 тысяч 181 гривен с шагом в более 16 тысяч гривен.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд". Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. Капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса. 18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж "Норда" может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией. 4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна "Норд" в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

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19 октября Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

23 октября судно выставили на продажу.

Справка УНИАН. АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, арестованными в уголовном производстве. Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЭТАИ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЭТАИ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЭТАИ изменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.