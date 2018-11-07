Инфраструктурный кризис: как предотвратить мостопад в Украине

«Он устал». Вот так мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал состояние Шулявского моста в Киеве в феврале в 2017 года, который тот едва не обрушился. Тогда благодаря счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв.

И только недавно движение по аварийному путепроводу полностью закрыто и начаты подготовительные работы для демонтажа, который планируют начать 15 декабря. Зачастую вокруг строительства такого рода крупных инфраструктурных проектов всегда возникают скандалы. Данный случай – не исключение.

Дело в том, киевская власть из самого начала активно лоббировала строительство дорогостоящей развязки - «четырехлистника» за 1,6 млрд. грн. Но при этом, не желая принять во внимание доводы активистов относительно альтернативного проекта «трехуровневая развязка с реверсно-распределительным кольцом», который является более современным и обошелся бы городу в два раза дешевле — всего в 756 миллионов гривен. К слову, общественные активисты неоднократно призвали КГГА и мэра Виталия Кличко пригласить независимых экспертов и провести новый конкурс на проект реконструкции путепровода. Однако, этот призыв был проигнорирован.

Вскоре становится понятно почему - в конце июня этого года журналисты программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) выяснили, что тендер по возведению моста за 1,6 млрд грн выиграла компания-пустышка, к которой имеет отношение народный депутат Максим Микитась, давний друг и товарищ мэра Кличко.

Как бы там ни было, но реконструкция необходима. Ведь, дальнейшее бездействие могло бы привезти к обвалу моста и многочисленным человеческим жертвам. Наглядный пример – обвал моста в итальянском городе Генуя, в результате чего погибли 42 человека. Как позже установит следствие – мост находился в катастрофическом состоянии и трагедии можно было бы избежать, если бы вовремя проводился качественный его ремонт.

Неудивительно, что после мостовой трагедии в Генуя украинские власти дали команду проверить все стратегические мосты в стране.

Кто ответит за мосты?

Как оказалось, в Украине насчитывается более 27 тысяч мостовых сооружений - мостов и так называемых путепроводов (мостовые сооружения над другой железной или автомобильной дорогой). За их состоянием следят сразу четыре ведомства. На дорогах госзначения – отвечает «Укравтодор», на дорогах местного значения – облгосадминистрации, а на дорогах населенных пунктов – местные органы самоуправления. «Укрзализныця», соответственно, отвечает за железнодорожные мосты.

Интересно, что «Укравтодор» нынче в ответе только за небольшое количество мостов – всего 5887 единиц. Хотя ранее у них балансе было все 16 тысяч.

Теперь остаток мостовых сооружений передан на содержание областным администрациям. Из этого количества, по словам первого заместителя директора государственного дорожного Научно-исследовательского института имени Шульгина Валерия Вырожемского, обследована лишь половина. «А из тех мостов, которые исследованы, только 109 в отличном состоянии. Остальные частично пригодны. Полностью в нерабочем состоянии находятся 90 мостов», - уточнил Вырожемский в комментарии УНИАН.

Куда плачевнее выглядит ситуация с мостами, которые переданы на баланс городским властям. В этой категории значатся 10263 мостов. На начало ноября успели обследовать только 1400 мостовых сооружений. Из них - 80% нужен срочный ремонт. Причем даже в столице большая половина мостов «сильно устала». «В первоочередном ремонте нуждается Борщаговский путепровод через железнодорожные колеи. Он находится в аварийном состоянии. Также, путепроводы на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры», - сообщил в комментарии УНИАН глава «Киевавтодора» Александр Густелев.

Несколько лучше обстоят дела с мостами на дорогах госзначения. «Из примерно шести тысяч мостов нуждаются в первоочередном ремонте около 960 мостов, а в аварийном состоянии – всего 56 мостов», - заявил УНИАН в комментарии УНИАН начальник отдела мостовых сооружений «Укравтодора» Николай Левчук.

В то же время, министр инфраструктуры Владимир Омелян наводит несколько иные цифры. По его данным, на сегодня каждый шестой мост в Украине, который находится на балансе "Укравтодора", является аварийным. "На балансе "Укравтодора " находится около шести тысяч мостов, из них тысяча в аварийном состоянии и еще две с половиной тысячи требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, ведь эти мосты в большей степени стратегические. Они объединяют не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране ", - подчеркнул Омелян.

Также, не стоит забывать, что достаточно большое количество мостов и путепроводов находится на балансе железной дороги - 7126 мостов. Правда, в пресс-службе «Укрзализныци» заверили, что мостов в аварийном состоянии у них нет.

Мост в будущее

Действительно, в последние годы ситуация с ремонтом мостов катастрофическая. За период с 2011 по 2013 год «Укравтодором» в Украине было отремонтировано 140 мостовых сооружений. А за 2014-2015 год финансирование было только на эксплуатационное содержание. То есть исключительно на аварийные работы. Лишь в 2016-2017 годах начали выделяться средства на мосты. За этот период было возобновлено 63 сооружения. В свою очередь, «Укрзализныця» за последние 5 лет отремонтировала - 198 мостов.

В этом же году темпы ремонта вселяют надежду. Так, «Укравтодором» предусмотрено капитально отремонтировать 44 моста на сумму 2,3 миллиарда гривен. «При этом предусматривается возобновление 10 из 59 аварийных мостовых сооружений, которые находятся в неработоспособном состоянии», - отметил Левчук. За эти средства ремонтные работы ведутся во всех областях. Так, самую крупную сумму получили Одесская область – более 241 млн грн, Сумская область – более 127 млн грн, Ивано-Франковская – более 87 млн грн и Черкасская – более 82 млн грн. В то же время, наименьший объем средств направили в Чернивецкую область – 5 млн грн, Черниговскую и Киевскую – по 10 млн грн.

При этом, по словам Левчука, можно выделить самые масштабные работы на некоторых трассах. Так, по итогу года отремонтируют 3 моста на дороге Киев-Харьков-Должанский за 129 млн грн. Также, 4 моста на дороге Львов-Тернополь Умань –Белая –Церковь-Одесса – Николаев-Херсон за 298 млн грн. Самым крупным объектом капитально ремонта на этой трассе является мост через Хаджибейский лиман. На эти цели выделено 200 млн грн. «Правда, чтобы полностью завершить ремонт необходимо 450 млн грн. Поэтому нужно будет выделить деньги и в следующем году», - уточнил Левчук. Кроме этого, выделено 903 млн грн на 2 моста по трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка и 17,7 млн грн на 3 моста по трассе Харьков-Охтырка. Также, приведут в порядок 3 моста на трассе Житомир-Черновци за 18,6 млн грн.

Но не «Укравтодором» единым. Амбициозны планы и в «Укрзализныци». По итогу года компания запланировала отремонтировать 42 моста. «На ремонт мостовых сооружений на 2018 год финансовый планом предусмотрено 168 млн грн», - сообщили УНИАН в пресс-службе. К примеру, компания уже завершила комплекс работ по замене первого пролетного строения на мосту через реку Мокрая Московка в Запорожской области. Еще один мостовой пролет запланировано обновить во второй декаде декабря. «Реконструкция позволит снять существующее ограничение скорости движения поездов мостом, расположенным на участке Запорожье - Камыш-Заря, которая используется для железнодорожного сообщения с металлургическими комбинатами Приазовья», - отметили в УЗ.

Вместе с тем, в правительстве обещают не только не сбавлять темп ремонта мостов, но и увеличить его. На так давно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт мостов «Укравтодора» до 2022 года планируется потратить почти 1 миллиардов долларов. "Этого недостаточно, но это уже хорошее начало", - сказал он, добавив, что деньги поступают из новосозданного Дорожного фонда. Как уточнил Левчук, объём средств будет увеличиваться постепенно каждый год. Если в этом году выделено более двух миллиардов гривен, то в 2019 году предусмотрено 2,5 млрд грн, а на 2022 год целых 9,1 млрд грн.

Найти дополнительные источники могут городские или областные власти. К примеру, уже сейчас известно, что к 2021 году Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на строительство путепроводов. “Это нетипичные мосты. Каждый мост строится по индивидуальному проекту в Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Черновицкой, Полтавской, Харьковской областях, два проекта под Киевом”, - советник министра инфраструктуры Украины Виктор Загреба.

Также, не исключают возможности взять кредит и киевские власти, которые планируют в следующем году начать капитальный ремонт моста «Метро» и моста Патона.

Мосты – долгострои

Однако в погоне за строительством новых мостов не стоит забывать и о долгостроях. Один из таких неприятных примеров – Подольско-Воскресенский мост, который вполне мог бы стать украшением города, способным улучшить наземный трафик, а в перспективе – обеспечить возможность провести метро на Троещину. Однако пока он только мозолит глаза, а жители столицы который год вынуждены «любоваться» ржавыми металлическими конструкциями, торчащими из Днепра.

И это – отнюдь не единичный случай. Первый заместитель директора «ГосдорНИИ» Валерий Вырожемский уверяет: количество мостов-долгостроев на дорогах общего пользования, то есть в ведомстве «Укравтодора» и ОГА, составляет 26. «Для их достройки необходимо приблизительно пять миллиардов гривен», - сообщил он.

Большинство же мостов-долгостроев «Укравтодора» находятся на Западной Украине – все они были разрушены наводнениями. Еще два моста тянут через Днепр в Запорожье. «В целом, на стадии незавершенного строительства находится 112 моста», – констатировал начальник отдела мостовых сооружений «Укравтодора» Николай Левчук.

Увеличение финансирования мостового хозяйства Украины вселяет надежду, что, с годами, передвигаться по ним будет не только не страшно, но и эстетически приятно. Правда, вряд ли это перспектива ближайшего будущего. По словам Вырожемского, на ремонт мостов только на дорогах госзначения необходимо ежегодно выделять около 20 млрд грн в течении 5 лет. Сумма невероятная для украинских реалий. В то же время, тревожит, что множество мостов даже не обследованы. Правда, как показал опыт Италии, даже проверка моста не дает никаких гарантий. Поэтому вместе с финансированием мостового хозяйства особое внимание нужно уделить контролю за целевым использованием средств.

Александр Куницкий