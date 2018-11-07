В центре Киева с 24 ноября ограничат движение на ряде улиц (список)

Начинается подготовка к масштабному культурно-художественному проекту "Страна Северного сияния", который охватит Софийскую площадь и другие локации.

В центре Киева с 24 ноября ограничат движение транспорта на ряде улиц в связи с установлением новогодних конструкций в рамках подготовки к общегородскому празднику встречи Нового 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, информируя о подготовке к масштабному культурно-художественному проекту "Страна Северного сияния", который охватит Софийскую площадь и другие локации в центре столицы.

Так, с 15 декабря празднования будут продолжаться на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской), а также на территориях, прилегающих к входам в верхнюю и нижнюю станции фуникулера.

"24 ноября на указанных локациях начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта. В связи с этим предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 до 24 января 2019-го. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади)", - сообщает КГГА.

Кроме того, во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00

24 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00

31 декабря 2018 года - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года

1 января 2019 года - с 14:00 до 22:00

7 января 2019 года - с 12:00 до 16:00.

В связи с этим запретом будет разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни по улице Крещатик.

В соответствии будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем сообщат дополнительно.

Фуникулер будет работать круглосуточно в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.

Как информируют в столичной мэрии, на Софийской площади традиционно появится главная елка столицы, которую торжественно зажгут 19 декабря в 19:00. В этом году возле нее разместят экран, через который посетители будут передавать поздравления. На площади также впервые запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет проехать и загадать желание. В сквере Владимирского проезда разместят зону развлечений для самых маленьких посетителей.

Контрактовую площадь оформят в стиле творчества известной украинской художницы Марии Примаченко. Стилизованными игрушками украсят елку, а образы с картин оформят в виде праздничных фотозон. Именно здесь 7 января устроят рождественские празднования с выполнением массовой коляды, угощением кутьей. Традиционное Шествие звездочетов пройдет по Андреевскому спуску и заколядует вместе со всеми вблизи елки на Контрактовой площади. В сквере расположится Резиденция Святого Николая.

Ответственность за подготовку, проведение и софинансирование мероприятия взяло на себя предприятие объединения граждан "Инициативы Столичные".