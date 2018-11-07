Владельцы "евроблях" смогут зарегистрировать машины со скидкой 50% в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона - Южанина

Предполагается, что в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции.

Владельцы автомобилей с еврономерами в течение первых 60 дней с момента вступления в силу закона о снижении стоимости растаможки смогут зарегистрировать их со скидкой 50%, если завтра во втором чтении Верховная Рада проголосует за нормы, предложенные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Об этом журналистам сообщила глава комитета Нина Южанина, комментируя проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487).

Она отметила, что в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции.

Кроме того, предлагается поручить Кабинету министров разработать в течение месяца порядок растаможки автомобилей, поскольку сейчас действует приказ, регламентирующий порядок таких действий, но он не учитывает вышеуказанные поправки.

«Мы добавили, что этот льготный период с коэффициентом 0,5 не может быть больше 60 дней, но и не меньше 30 дней после разработки порядка. Потому все, кто сейчас на руках имеют документы, с первого дня вступления закона в силу сразу смогут пойти и растаможить автомобиль с коэффициентом 0,5», - сказала она.

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Для тех автовладельцев, у кого документы не в полном порядке, смогут пройти растаможку в течение 30 дней после вступления в силу нового порядка, разработанного Кабмином.

«Гражданам будет предоставлена возможность определенный период применять сниженную в два раза ставку. Во-вторых, мы оставляем без изменений норму относительно отмены экологических требований при взятии автомобиля на учет в Украине. Несмотря на то, что Министерство экологии обратило внимание, что данная норма нарушает обязательства Украины, которые были взяты при подписании определенных соглашений и конвенций, понимая сложность ситуации, мы отступимся от этого вопроса и оставим ту норму, которая была в первой редакции», - сказала она.

Также комитет пересмотрел базовые ставки для автомобилей.

«Базовые ставки немного пересмотрены. Если в первом чтении было 50 евро – для бензиновых и 75 евро – для дизельных двигателей, то сейчас есть ещё одна градация – зависимости от объема двигателя. Так 50 евро – это базовая ставка для бензиновых с объемом до 3000 куб сантиметров, от 3001 – 100 евро базовая ставка. По дизельным 75 евро – для двигателей с объемом до 3500 сантиметров кубических, от 3501 – базовая ставка будет составлять 150 евро», - сказала Южанина.

Предлагается также внести ещё одну норму, что наибольшим коэффициентом возраста будет 15. То есть, если автомобиль будет даже старше 15 лет, то максимально будет применяться коэффициент 15.

«Коэффициент возраста – количество полных лет от дня производства до дня регистрации автомобиля. Это означает, что возраст выпуска и возраст регистрации не будет рассчитываться полным. То есть, мы предполагаем, что ещё плюс два года к году его выпуска. Это ещё одна хорошая норма в пользу тех людей, которые используют эти автомобили», - сказала он.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

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Представляя законопроект, председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что документ предусматривает снижение таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах. По ее словам, акцизный налог на авто планируют рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем – 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем – 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, стоимость ставки будет изменяться. Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро.

В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.