BMW начала полноценное тестирование своего нового спорткара (видео)

На трассе Нордшляйфе проходит испытания спортивная модификация двухдверки — BMW M8.

Экземпляр спортивного купе BMW M8 проходит испытания перед запуском в серию на трассе в Германии.

"Заряженная" версия ездит в камуфляже, что намекает на новый обвес кузова, пишет "Новое время" со ссылкой на Motor1.

В июне 2018 года BMW представила возрожденное купе 8 Series, в начале ноября был раскрыт новый кабриолет 8 Series Convertible, который официально представят на автосалоне в Лос-Анджелесе. Неанонсированными остаются две модификации, одну из которых и вывели на тесты.

На трассе Нордшляйфе проходит испытания спортивная модификация двухдверки — BMW M8. У машины появится активная аэродинамика, если судить по поведению спойлера на крышке багажника. Также автомобиль получит усиленные тормоза.

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Никакой официально информации о технических характеристиках модели нет, но можно ожидать, что мощность 4-литрового твин-турбо V8 будет увеличена как минимум до 600 л.с.

Вероятно, версию M8 получит как купе, так и кабриолет. Также не исключено появление и спортивной версии 4-дверного купе Gran Coupe — такая модификация тоже подтверждена. В 2019 году можно ожидать премьер двухдверных M8, а уж M8 Gran Coupe выйдет не раньше 2020 года.