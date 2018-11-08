Рада одобрила новые правила растаможки "евроблях"

Парламент установил базовые ставки для растаможки, а также коэффициент возраста машин.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

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По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Кроме того, как отметила Южанина, законопроект предусматривает, что поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.

«Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти деньги исключительно пойдут в Пенсионный Фонд», - сказала она.

Стоит отметить, что после обсуждения законопроекта льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто предложили увеличить до 90 календарных дней со дня вступления в силу закона. Именно эта норма была поддержана депутатами.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Представляя законопроект, председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что документ предусматривает снижение таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах. По ее словам, акцизный налог на авто планируют рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем – 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем – 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, стоимость ставки будет изменяться. Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро.

В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.