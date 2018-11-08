Mazda отзывает более 600 тысяч авто по всему миру
15:01, 08 ноября 2018Транспорт/Связь
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Под сервисную кампанию подпадают 4 модели Mazda, включая CX-5.
Иллюстрация REUTERS
Японский автоконцерн Mazda отзывает порядка 640 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с клапанными пружинами в дизельных двигателях.
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Об этом сообщает ТАСС.
В компании уточнили, что около 230 тысяч авто будут отозвано в Японии и еще 410 тысяч по всему миру.
Под сервисную кампанию подпадают 4 модели, включая CX-5. Неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и, в худшем случае, к его самопроизвольной остановке.
Впрочем, заверяют в Mazda, ни одного ДТП из-за этого дефекта зафиксировано не было.
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