Mazda отзывает более 600 тысяч авто по всему миру

Под сервисную кампанию подпадают 4 модели Mazda, включая CX-5.

Японский автоконцерн Mazda отзывает порядка 640 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с клапанными пружинами в дизельных двигателях.

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Об этом сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что около 230 тысяч авто будут отозвано в Японии и еще 410 тысяч по всему миру.

Под сервисную кампанию подпадают 4 модели, включая CX-5. Неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и, в худшем случае, к его самопроизвольной остановке.

Впрочем, заверяют в Mazda, ни одного ДТП из-за этого дефекта зафиксировано не было.