Затонувший экскаватор и подземный "бассейн": как в Днепре строят метро (фото)

Днепровское метро - самое короткое в Европе и мире. Оно насчитывает всего лишь 6 станций и не добирается даже к центру города.

Центр города Днепра давно не узнать. Его перерыто из-за строительства станции метро "Театральная" и "Центральная".

На днях сеть "взорвала" новость: во время строительства подземки в шахте утонул экскаватор. Потом выяснилось - произошло это еще летом, передает "Информатор".

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Ранее сообщалось, что на строительных площадках возникают трудности из-за грунтовых вод. Впервые о проблеме стало известно еще летом. Собственно, история с экскаватором тоже оттуда, и почему о ней решили заговорить именно сейчас — непонятно. Это подтвердил и заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

«Это бред сивой кобылы. Это было полгода назад», — коротко прокомментировал он.

Проблемы с возведением новых станций действительно есть, признают строители. Ствол № 12 - затоплен. Днепряне любят шутить о "бассейне" на станции подземки и не слишком верят в успех проекта. Все потому, что за все время существования днепровское метро - самое короткое в Европе и мире. Оно насчитывает всего лишь 6 станций и не добирается даже к центру города.

Как идут строительные работы сейчас - смотрите на фото с дрона.