Объявлен конкурс на должность гендиректора "Укрпочты"

Как сообщила пресс-служба министерства, от будущего руководителя "Укрпочты" ожидается формирование и реализация стратегии развития предприятия, модернизация IT-инфраструктуры компании, ориентирование на клиента, развитие продукции и услуг, повышение операционной эффективности, рост прибыли. Список кандидатов-финалистов будет размещен на сайте министерства.

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Как отметили представители министерства, критерии оценки претендентов на должность гендиректора "Укрпочты" такие же, как к кандидатам на руководителей аэропортов и "Укрзализныци".

В пресс-службе также сообщили, что полный перечень претендентов на руководящие должности "Укрпочты", "Укрзализныци" и аэропортов не будет опубликован, поскольку это противоречит профессиональной этике в отношении тех лиц, которые прислали резюме, и их работодателей на данный момент, а официальная информация относительно участия кандидата в процессах отбора на позиции будет обнародоваться только в случае получения на это предварительного согласия.