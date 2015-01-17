Движение поездов под Ла-Маншем остановлено из-за возгорания грузовика

Движение пассажирских поездов Eurostar между Великобританией и Францией под Ла-Маншем возобновится в воскресенье, а движение грузовых поездов Le Shuttle - в субботу вечером.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили компании Eurotunnel, владеющая Le Shuttle, и Eurostar - владелец одноименных поездов.

"Мы сожалеем, что не сможем возобновить движение поездов сегодня, потому что евротуннель закрыт из-за задымления в северном туннеле. Если вы планировали поездку сегодня, мы рекомендуем вам отложить ее и не приезжать на вокзал'', — говорится в сообщении Eurostar.

Читайте такжеВеликобритания усиливает меры безопасностиСтоимость пропавших билетов будет возмещена, билеты также можно перебронировать, отметила компания.

Eurotunnel, в свою очередь, сообщил, что грузовые перевозки возобновятся сразу после того, как французские пожарные дадут добро.

Ранее стало известно, что причиной остановки движения по тоннелю через Ла-Манш стало возгорание грузовика.