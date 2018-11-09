Новые правила растаможки авто. «Евробляхеры» снова недовольны

Владельцы автомобилей с еврономерами «прогнули» власть. Более года протестных акций с блокированием центра столицы, что превращало Киев в одну сплошную пробку, ультиматум с угрозой собрать автомобильный Майдан… И власть пошла на попятную.

Что изменилось в законе

Принятый в первом чтении в июле законопроект о растаможивании и акцизном сборе при легализации ввезенных автомобилей с еврономерами пересмотрен.

«Евробляхеры» получили льготы: в течение первых 90 дней с момента вступления в силу закона будет действовать 50% скидка на растаможку. При этом, в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции.

Сам порядок растаможки авто будет разработан Кабинетом министров в течение месяца, сейчас действует внутренний приказ, регламентирующий порядок таких процедур, но он не учитывает вышеуказанные поправки.

Также пересмотрены базовые ставки акцизного сбора для автомобилей: если в первом чтении ставка была на уровне 50 евро – для бензиновых и 75 евро – для дизельных двигателей, то сейчас добавилась еще одна градация – в зависимости от объема двигателя с увеличением параметров. Так 50 евро – это базовая ставка для бензиновых авто с объемом до 3000 куб сантиметров, от 3000 – 100 евро, 75 евро – для дизельных двигателей с объемом до 3500 сантиметров кубических, от 3500 – 150 евро.

Введена еще одна норма – наибольший коэффициент возраста авто (количество полных лет от дня производства до дня регистрации автомобиля, порог также снижен – только спустя два года после выпуска) будет составлять 15. То есть, если автомобиль будет даже старше 15 лет, то максимально будет применяться коэффициент 15.

Расчет размера акцизного налога следующий: он равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя (объем двигателя делится на 1000), плюс, коэффициент возраста. Для «евробляхеров» оплата составит вполовину меньше.

Ведь снижение акцизов коснется не только авто с еврономерами, а абсолютно всех, ввезенных после вступления закона в силу в Украину машин. Также отменены налогообложение кузовов для легковых автомобилей, как и временно установленные спецналоги для авто, произведенных после 1 января 2010 года. И что еще очень важно – не будет введен транспортный налог для всех автомобилей старше 5 лет, хотя правка с такой нормой оговаривалась.

Все поступления от растаможки автомобилей как в этом году, так и в следующем, будут направлены в Пенсионный фонд. По крайней мере, такое обещание давали депутаты.

Кроме закона о растаможке автомобилей, Верховная Рада приняла еще закон об усилении контроля за перемещением транспортных средств с иностранной регистрацией. Им устанавливается, что автомобиль, который ввезен в Украину в режиме транзита или временно, нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение кому-либо. Также запрещено использовать такую машину в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тысячи гривен. Первая фиксация нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тысячи гривен, повторная фиксация - 17 тысяч гривен, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также, увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения автомобилей в таможенном режиме и режиме транзита: за превышение срока от 10 до 20 суток – штраф в размере 8 500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектовку машины) - 170 000 гривен или конфискация авто по решению суда. Штрафы вступают в силу через 180 дней со дня, следующего за днем опубликования закона.

Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальной службой, погранслужбой и нацполицией для контроля временно ввозимых или транзитных машин.

Неукротимый аппетит

Казалось бы, «евробляхеры» должны быть довольны – власть пошла им на уступки. Заполонившие страну «автонелегалы», которых, по разным оценкам, от 350 до 500 тысяч, смогут на льготных основаниях, с существенной скидкой, перейти в разряд легальных. Но не тут-то было…

Владельцы автомобилей с еврономерами остались недовольны законом о растаможке (вовсе проигнорировав, впрочем, закон о штрафных санкциях), свою акцию протеста под стенами парламента продолжили, «поливая» выходящих из здания Верховной Рады депутатов нецензурной бранью, бросая в них яйца. Сам документ назвали «грaбитeльским» - мол, слишком велика цена за легализацию еврономеров. По их словам, ни одно их предложение не было учтено. Активисты движения «евробляхеров» - «АвтоЕвроСила» - заявили, что закон неприемлемый, поэтому они обратятся к президенту с требованием его ветировать, а для большей убедительности - перекроют международные трассы.

«Коротко. Закон приняли с правками автоолигархов, против народа. Все области готовятся к всеукраинской акции протеста для ветирования этого закона президентом. Детали сообщим вскоре, будьте готовы», - гласит последний пост на страничке «АвтоЕвроСила» в Facebook.

Позицию «евробляхеров» хорошо выражает активист движения Владимир Зинченко: «Просматривая Фейсбук, общаясь с оппонентами, нередко слышу оскорбительные высказывания к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией. Как, например: халявщики, хитросделанные, наглые и т.д. А если посмотреть критически и логично на этих ребят? Что именно они отстаивают? Одним из требований, является доступная растаможка автомобиля для всего населения Украины. То есть, они не требуют преференций для себя, а требуют для каждого украинца. То есть, они сейчас отстаивают право каждого украинца пользоваться доступным автомобилем. Вести или открыть бизнес, используя собственный автомобиль. Возить своих детей в школу, на отдых и тому подобное. Добираться из деревни в город или по делам ездить. Даже если у вас нет автомобиля в настоящее время, эти изменения помогут вам в будущем стать владельцем доступного автомобиля. Но, к сожалению, украинская жаба, или отсутствие критического мышления, затмевает мозг. И все, на что способны, так это бросать оскорбления во владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые отстаивают как свои, так и ваши права на комфортную жизнь. Хоть убейте, но не понимаю я позицию таких украинцев. Неужели вам нравится ситуация, когда вы ездите на убитых маршрутках, в переполненном метро, ​​или в старых междугородних автобусах? Неужели вам нравится, когда вам затягивают пояса, поддерживая правки в закон о доступной растаможке от олигархов и отклоняя любую правку от народа?».

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Но есть и другое мнение. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что государство не должно идти на поводу у «евробляхеров», аппетит которых разыгрался.

«Считаю, что государство проиграло, «евробляхеры» победили. Правда, им хочется еще больше. Они все равно считают, что ставки высокие. Им изначально пошли на уступки, потому что власть их испугалась, испугалась их напора. Для нее «евробляхеры» – головная боль, от нее она хочет избавиться. Вот и решили удовлетворить. Получается – власть уступает противоправному напору. Так завтра могут и другие последовать примеру «евробляхеров», что чревато последствиями. То, что сделано властью, - неправильный шаг. Поощряется беззаконие, «серые» схемы, как в случае с «евробляхерами». Государство должно было действовать по-другому – вас 350 тысяч нелегалов, вам дается два месяца, чтобы честно заплатить налоги. Иначе все машины будут изыматься. Если бы государство и его институты работали, то никогда бы не было такого большого количества в стране машин на еврономерах. Схему бы прикрыли, как только первые машины появились на дорогах. К тому же, только после того, как все «евробляхеры» легализовались бы, можно было начинать разговор о снижении пошлин. Именно так должно было действовать нормальное государство. «Евробляхеры» - огромные «серые» схемы. И своими поступками государство их поддержало», - отметил Фурса.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко подчеркивает, что в принятых Радой законах позитива нет. Разрешили ввозить любые дымящие и чадящие развалюхи, при этом оставили запрет на ввоз в страну новых авто ниже евро-5, что не несет позитива автоимпортерам.

«Разве новое авто евро-4 для экологии хуже, чем коптящая бэушка евро-0? В ЕС хоть техосмотр пресекает ввоз заведомого шрота, а у нас теперь барьеров нет. Это 100% победа украинских «бляхеров». Можно растаможить любую «бляху» по сниженным ставкам акциза. Плюс - еще и скидка на растаможку в 50% на 90 дней. Плюс - растаможка без выезда за границу на внутренней таможне без документов на авто при наличии договора купли/продажи, оформленного без нотариуса в любой подворотне на Подоле. Для «бляхобизнесменов» - организаторов «бляхобизнеса» и собственников «литовских фирм», которые зарабатывали на бляхах, новые законы - 100% негатив. Простые «бляхеры» кинутся оформлять и растаможивать авто, спрыгнут с их крючка, и они лишатся заработка. Кто им будет давать по 900-1500 евро за ввоз «блях» через «верблюда», или по 200 евро за «перезаезд», если можно будет легально растаможить любое авто, даже шрот? Думаю, они будут лоббировать вето законов, чтобы не потерять налаженный бизнес и прикормленных клиентов. Плюс, они мгновенно теряют свой политический вес. А уходить с подножек политического Олимпа не хочется», - отметил Назаренко.

По его словам, для простых украинцев, которые еще не имеют авто, принятые законы - сплошной позитив: можно пригнать любую развалюху и легализовать по сниженным налогам, 50% скидка распространяется на всех. А вот для тех, кто имеет авто с украинской регистрацией – новшества являются, скорее, негативом.

«Они тоже могут пригнать из ЕС автомобиль подешевле, но сначала надо свою машину продать, которая, в ночь вступления закона в силу, станет на 20-30% дешевле. И еще один позитив – для ЕС. Украина превратится в мусорник для еврошрота. И я говорю не просто о старых авто из ЕС, которые могут ездить, дряхлых «Жигулей» в Украине тоже хватает. Речь идет о гнилом автошроте, который уже не ездит и который будут вывозить на эвакуаторах в Украину наши «бизнесмены», получая по 200-1000 евро возврата от ЕС за утиль и бросая весь этот автолом в лесах. К тому же, у автозаводов ЕС появляется дополнительный рынок: даже те европейцы, кто не обновлял авто, так как не знал, куда сбагрить старое, теперь знают куда. И если кто-то сказки рассказывает о том, что заботится о вашем благополучии, - не верьте. Для «бляхобизнесменов» – это исключительно бизнес, и они будут стараться ветировать законы», - подытожил Назаренко.

Время поможет разобраться, кто же прав – «евробляхеры» или их оппоненты. Но, судя по настрою первых, протестные акции продолжатся. А пока владельцы еврономеров будут отстаивать «свою правду», пострадают все остальные водители, которым, видимо, предстоит не один день проводить свое личное время в «евробляхерских» пробках.

Нана Черная