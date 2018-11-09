Журналисты подсчитали, сколько теперь будет стоить растаможка "евроблях" (видео)

Рада 8 ноября приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки "евроблях".

После двух лет существования схем с евробляхами Рада наконец легализовала машины на европейских номерах.

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Но что такое эта легализация "евроблях" и сколько будут платить украинцы за растаможку авто с иностранной регистрацией, узнали журналисты программы "Гроші".

"Новый закон действительно уменьшает стоимость растаможки авто, но не настолько, чтобы такую машину мог позволить себе простой украинец", - говорится в сюжете.

"По новому закону, стоимость растаможки авто будут определять по специальной формуле: базовая ставка таможенного платежа для автомобиля с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро; эту сумму умножат на объем двигателя, разделенный на тысячу, и на возраст авто", - объясняют журналисты.

Для владельцев новых авто - эта сумма небольшая, это может быть от 500 евро до 1000. По сравнению со стоимостью авто - копейки, отметили в сюжете.

"Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше сегодняшнего. Однако, кроме акциза, к стоимости растаможки авто входят еще три платежа: НДС - 20% от стоимости, ввозная таможенная пошлина - 10% и сбор в Пенсионный фонд - 3-5% от стоимости. Из-за всего этого автомобили подорожают еще почти на тысячу евро", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

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По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Кроме того, как отметила Южанина, законопроект предусматривает, что поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.

«Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти деньги исключительно пойдут в Пенсионный Фонд», - сказала она.

Стоит отметить, что после обсуждения законопроекта льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто предложили увеличить до 90 календарных дней со дня вступления в силу закона. Именно эта норма была поддержана депутатами.