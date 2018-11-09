Нацбанк заменил служебные авто на электрокары

По оценкам регулятора, это позволит сократить уровень загрязнения воздуха и сэкономить около 80% эксплуатационных расходов в год по сравнению с имеющимися в парке автомобилями.

Национальный банк заменил служебные автомобили электромобилями, что позволит сэкономить около 80% эксплуатационных расходов в год по сравнению с имеющимися в парке автомобилями.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, сокращение расходов ожидается за счет экономии как на топливе, поскольку заправка электромобиля обойдется в три-пять раз дешевле, так и на обслуживании, поскольку не будет регулярной замены расходных материалов.

В НБУ отметили, что Украина входит в первую десятку стран с активным развитием рынка электрокаров, и, согласно недавно представленной Министерством инфраструктуры стратегии "Drive Ukraine 2030", доля продаж электрокаров в Украине до 2030 года должна вырасти до 50% рынка.

Также в НБУ напомнили, что за последние четыре года регулятор передал 279 авто в пользование Министерства обороны для нужд АТО, Службе безопасности Украины, Управлению государственной разведки, Пограничной службе, ГСЧС и другим государственным институтам.

Кроме того, как сообщили в НБУ, недавно состоялся пилотный проект по продаже авто с бензиновыми и дизельными двигателями на аукционах через систему Prozorro, и 10 авто уже проданы на аукционе.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации автопроизводителей Украины, продажи автомобилей с электродвигателями в Украине в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 89% – до 4214 штук.