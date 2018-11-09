С начала года в Украину ввезли более 200 тысяч "евроблях" - ГФС

Из них более 120 тысяч находятся в стране с нарушением сроков.

С начала года в Украину завезли более 200 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией - так называемых "евроблях".

Как сообщили в Государственной фискальной службе, 173 тысячи транспортных средств ввезены в режиме "транзит" и еще 53 тысячи - в режиме "временного ввоза".

При этом, отметили в ГФС, более 120 тысяч "евроблях" находятся в стране с нарушением сроков пребывания.

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"Из авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 122,2 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Пока нет статистики по "временному ввозу", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщила во время своего выступления председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 - частично. По ее словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится предельный коэффициент возраста автомобиля, который составляет 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

По словам Южаниной, предполагается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых "евроблях"), если она будет осуществлена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона.