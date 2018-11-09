Гройсман поручил провести аудит дорожных работ в этом году

Премьер сообщил, что местная власть из выделенных в бюджете этого года 11 миллиардов гривень использовала только 6 миллиардов гривень на строительство дорог местного значения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службы провести аудит выполнения дорожных работ и использования выделенных на них бюджетных средств в 2018 году.

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Как сообщила пресс-служба правительства, об этом премьер-министр сказал во время совещания по вопросам ситуации в дорожной отрасли.

Отмечается, что участники совещания заслушали отчеты руководства Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" и Государственной аудиторской службы, которая по поручению главы правительства провела аудит выполнения работ и использования выделенных на них бюджетных средств в период отчета 2015-2017 годов.

"Никому не дам злоупотреблять на строительстве дорог. Мы обработаем материалы (проверок Госаудитслужбы). Меня интересуют завышенные цены, несоблюдение материалов, нарушения технологий. В деталях нужно проанализировать 2018 год. Хочу получить ответы на все вопросы - полный результат: кто завышал цены, кто смешивал (некачественный) битум, всё. Тех, кто делал работу хорошо - поблагодарить, а тех, кто занимался кражей - привлечь к ответственности", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Глава правительства подчеркнул, что обещание о качественных дорогах - приоритет работы. "Я пообещал, что украинцы будут ездить по хорошим дорогам, и они будут ездить. Понятно, что это непросто, и за один год не сделаешь. Но у нас есть пятилетняя комплексная программа (соединение областных центров новыми путями, построенными по новым нормам и с соблюдением требований безопасности). Ее выполнение позволит достичь цели", - отметил Гройсман.

Также, глава правительства сообщил, что местная власть из выделенных в бюджете этого года 11 миллиардов гривень использовала только 6 миллиардов гривень на строительство дорог местного значения.

"Есть области, где хорошо идут дела, есть области, которые демонстрируют бесхозяйственность. С ними будем отдельно работать. Местные дороги - это ответственность местных властей. Из доступных 11 миллиардов гривень (выделенных в бюджете этого года), выполнение будет только на 6 миллиардов гривень. Объемы меньше, чем могли бы быть. Хотел бы, чтобы все сделали выводы", - отметил премьер.

Пресс-служба сообщила, что "Укравтодор" некоторые тендеры на следующий строительный сезон объявляет уже сейчас.

"Поэтому важно, чтобы парламент одобрил проект госбюджета на 2019 год, в котором уже 55 млрд грн будут направлены на дороги. Из них 17 миллиардов гривень - на местные дороги. Украинцы увидят большие объемы работ и почувствуют, что хороших дорог становится больше", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что за 2018 год планировалось отремонтировать 4 тысячи километров дорог всех значений. Однако, скорее всего, будет отремонтировано 3,5 тысячи километров, так как в этом году не сработал таможенный эксперимент и не получены средства от спецконфискации.