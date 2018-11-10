«Укрзализныця» временно ограничила продажу билетов на даты после 9 декабря

Ограничения ввели из-за подготовки киевского вокзала к запуску поездов в сторону аэропорта «Борисполь».

«Укрзализныця» внесла некоторые изменения в графики движения пассажирских и пригородных поездов из-за строительных и подготовительных работ к началу запуска движения скоростных поездов Киев–аэропорт «Борисполь».

Как сообщает пресс-служба компании, продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года, временно не осуществляется. После корректировки графиков движения поездов продажу билетов на них восстановят.

Читайте такжеСчетная палата хочет провести аудит "Укрзализныци"

Сайт «Молодой буковинец» отмечает, что в частности сейчас нет в продаже билетов на поезд №249 Киев–Ивано-Франковск–Черновцы на рейсы с 9 декабря.

Как сообщал УНИАН, железнодорожный экспресс в аэропорт «Борисполь» запустят в ноябре. С киевского вокзала в аэропорт можно будет добраться за 35 минут.