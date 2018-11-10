Яценюк и Омелян осмотрели ход реконструкции моста на Житомирщине, который не ремонтировался 54 года

Яценюк отметил, что реконструкция моста должна быть завершена до декабря 2018 года.

В субботу, 10 ноября, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк и министр инфраструктуры Владимир Омелян осмотрели ход ремонта моста через реку Тетерев в Радомышле на Житомирщине.

Арсений Яценюк подчеркнул, что мост в Радомышле не ремонтировался ни разу с момента возведения - уже 54 года. Вопрос его реконструкции - очень важен, ведь “касается 25 тыс. людей в местной объединенной территориальной общине”.

Лидер “Народного фронта” напомнил, что под его председательством правительство 2014 года включило Радомышльский мост в перечень объектов капитального ремонта.

После вступления в действие с начала 2018 года закона о создании Дорожного фонда, принятого в 2016 году благодаря усилиям министра инфраструктуры Владимира Омеляна, представителя партии «Народный Фронт» в правительстве, и народным депутатам фракции «Народный фронт», удалось начать реконструкцию и ремонт таких проектов.

Арсений Яценюк отметил, что реконструкция моста должна быть завершена до декабря 2018 года.

Лидер “Народного фронта” отметил, что такие проекты, кроме всего, - это и создание рабочих мест. Он рассказал, что пообщался с работником, привлеченным к реконструкции Радомышльского моста, и тот рассказал, что получает 10 тыс. грн за 15 рабочих дней.

“То есть это деньги, которые идут на инфраструктуру в маленьких городах, создание рабочих мест и заработную плату для людей. И тогда люди понимают, зачем они платят налоги, зачем выбирают народного депутата, который работает в этом округе”, - сказал Арсений Яценюк.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в этом году в дорожное строительство напрямую из Дорожного фонда было инвестировано около 32,6 млрд грн.

Реконструкцию Радомышльского моста он назвал “красноречивым шагом”: “За четыре месяца мы делаем то, что планировалось десятилетиями и не делалось. 230 м моста за 20 млн грн – это сверхдешевая цена. И в декабре этот мост будет уже служить как жителям ОТО, так же и всем гражданам Украины, которые будут безопасно, без риска для своего здоровья, без риска для своего транспорта пересекать реку Тетерев”.