Яценюк выступает за введение электронной системы администрирования акцизного сбора для наполнения дорожного фонда (фото, видео)

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в частности благодаря внедрению его правительством так называемого "таможенного эксперимента".

Благодаря дальнейшей работе "таможенного эксперимента", введению электронной системы администрирования акцизного сбора в Украине "намного быстрее появятся дороги, будет совсем другой рост экономики и создадутся рабочие места", - подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.

Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: "Только ни по одному из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в частности благодаря внедрению его правительством так называемого "таможенного эксперимента".

Арсений Яценюк напомнил, что в июне 2015 года как премьер-министр внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект: "Если таможня перевыполняет доходы, то сумма перевыполнения доходов по различным областям Украины шла на строительство дорог. Петр Порошенко поддержал эту идею и увеличил количество областей под экспериментом. А правительство Владимира Гройсмана вместе с Владимиром Омеляном реализовывают это".

Второй источник финансирования инфраструктуры, подчеркнул лидер НФ, – это дорожный фонд, учрежденный принятым в 2016 году по инициативе Министерства инфраструктуры и "Народного фронта" законом: "Дорожный фонд - это акцизный налог с реализованных нефтепродуктов. В текущем году это 36 миллиардов гривень, на следующий год - это уже плюс минимум 10 миллиардов. Это почти 50 миллиардов гривень".

Арсений Яценюк также сообщил об инициативе изменить систему администрирования уплаты акцизного сбора: "Масса серых заправок, невероятные объемы реализации контрабандного нефтепродукта. Это все то, что должно идти в бюджет, но не идет. Поэтому электронная система администрирования уплаты акцизного сбора от производителей и продавцов нефтепродуктов – это то, что должно быть сделано в 2019 году".

Это увеличит доходы дорожного фонда и создаст возможность для строительства инфраструктуры и новых дорог, отметил он.

"Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем. Можете взять, скопировать с наших программных принципов и с нашей экономической программы", - сказал лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев - Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания «Sinohydro Corporation Limited» (Китай). Ориентировочная дата завершения работ – 20 июня 2020 года. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.