Яценюк: рынок Украины не имеет границ для инвестирования в инфраструктуру

Яценюк подчеркнул, что рынок Украины сейчас не имеет границ для инвестирования в инфраструктуру, и европейские партнеры должны это понимать.

Возможности для инвестиций в инфраструктуру Украины сейчас безграничны: "Наши европейские партнеры должны это понимать", - подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции объездной дороги Житомира.

"Популисты рассказывают, что международные кредиты на проедание. Ложь. Мы берем международные кредиты не только для того, чтобы отдавать кредиты, которые набрали до 2014 года, - мы берем кредиты и для того, чтобы строить дороги", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Когда наши европейские партнеры хотят развития украинской экономики, то лучший путь – сделать так, как они сделали в Польше. Польша с 2014-го по 2020-й год получит 27 млрд евро на строительство дорог и инфраструктуры", - подчеркнул он.

"Наше сотрудничество с Евросоюзом должно базироваться не только на призывах о реформах, не только на нашем Соглашении об ассоциации, потому что это база. Но и на очень конкретных экономических проектах. Мы не просим просто нам подарить деньги. Дайте нам средства на 10-20-30 лет, так, как вы даете своим партнерам по Евросоюзу, под 2,5% годовых, и в Украине намного быстрее появятся дороги. В Украине будет совсем другой рост экономики. И в Украине создадутся рабочие места", - сказал Арсений Яценюк.

Он отметил, что все 25 лет независимости в инфраструктуре страны "практически ничего не делалось, были единичные проекты": "Отрыв Украины, например, от Польши – уже не в миллиардах долларов, это не в десятках миллиардов долларов, а в десятках лет. Потому что туда инвестировали невероятные средства".

"Поэтому рынок Украины сейчас не имеет предела для инвестирования в инфраструктуру. И наши европейские партнеры должны это понимать. Это же и для них заработок - это же двусторонняя дорога", - сказал лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев-Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания Sinohydro Corporation Limited (Китай). Ориентировочная дата завершения работ – 20 июня 2020 года. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.