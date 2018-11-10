В этом году Украина выделила на дороги рекордные 50 миллиардов

В дорожное строительство инвестиции составили 32,6 миллиарда гривень.

В 2018 году в дорожную инфраструктуру инвестировали рекордную для Украины сумму - 50 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна во время инспектирования дорожных работ в Житомирской области.

"За этот год мы инвестировали 32,6 миллиарда гривень в дорожное строительство напрямую из Дорожного фонда. Фактически, по всем другим источникам финансирования, – это почти 50 миллиардов гривень – рекордная сумма для Украины. Без поддержки парламентских партий, без поддержки политической элиты Украины это было бы невозможно", – сказал Омелян.

По словам Омеляна, субвенция на ремонт дорог местного значения и коммунальной собственности Житомира предусмотрена в объеме 617,2 миллиона гривень. Также в области продолжаются работы по реконструкции участка на автодороге М-06 Киев - Чоп, стоимостью 42,3 миллиона евро, работы начаты 20 июня 2018 и планируется завершить в июне 2020 года. Основной объем строительных работ запланировано на строительный сезон 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине в капитальном ремонте нуждаются 4,5 тысячи мостов. До 2022 года в Украине планируют потратить на ремонт мостов 1 миллиард долларов и отремонтировать 45 мостов до конца года. В Киеве в предаварийном состоянии находятся два моста через Днепр - имени Патона, мост Метро и Шулявский путепровод.