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В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов

02:34, 11 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Новое время.

"Согласно данным онлайн табло аэропорта из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Берлина и Анкары", - говорится в сообщении.

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Из-за туманности отменены вылеты самолетов в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх. Авиарейс до Берлина задерживается.

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Теги: #туман#аэропорт Киев