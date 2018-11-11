В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов
02:34, 11 ноября 2018Транспорт/Связь
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Из-за туманности отменены вылеты самолетов из Киева в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх.
Иллюстрация REUTERS
В субботу, 10 ноября, в аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов.
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Об этом сообщает Новое время.
"Согласно данным онлайн табло аэропорта из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Берлина и Анкары", - говорится в сообщении.
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Из-за туманности отменены вылеты самолетов в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх. Авиарейс до Берлина задерживается.
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