В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов

Из-за туманности отменены вылеты самолетов из Киева в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх.

В субботу, 10 ноября, в аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов. Читайте такжеСиноптики предупредили киевлян о сильном тумане и низкой видимости на дорогах Об этом сообщает Новое время. "Согласно данным онлайн табло аэропорта из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Берлина и Анкары", - говорится в сообщении. Из-за туманности отменены вылеты самолетов в Анкару, Минск, Фиумичино и Шарм-эш-Шейх. Авиарейс до Берлина задерживается.

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