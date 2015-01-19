Зарубежные авиакомпании резко сокращают рейсы в Россию

Из-за нестабильного положения рубля и низкой заполняемости рейсов зарубежные авиакомпании все чаще проводят меры по оптимизации своей работы в России, пишут "Известия".

В первую очередь, речь идет о рейсах в российскую провинцию среднеазиатских компаний, они закрывают маршруты и сокращают частоту полетов.

Читайте такжеЛатвийская AirBaltic признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в миреВ пресс-службе таджикистанской Tajik Air рассказали, что с января 2015 года была сокращена частота рейсов в ряд российских городов. Прямые рейсы в регионы сократила и Uzbekistan Airways. Из-за отсутствия спроса на перевозки Air Armenia также отменила ряд полетов.

Напомним, представители бизнеса и лидеры объединений мигрантов констатируют рост безработицы среди мигрантов и прогнозируют отток мигрантов из России. Объем рублевых переводов нерезидентов за рубеж в ноябре 2014 года по сравнению с ноябрем 2013-го снизился на 4%, до 6,8 млрд рублей — рубли из России перечисляют в основном мигранты из стран бывшего СССР.

Сокращения идут и по другим воздушным направлениям. В арабской авиакомпании Flydubai сообщили, что в связи с текущей ситуацией на рынке и низким уровнем спроса авиакомпания сокращает число рейсов по ряду российских направлений с конца января 2015 года.

В пресс-службе немецкой Air Berlin сообщили, что также сокращают программу полетов в Россию из-за снижения спроса. В перспективе сокращение частоты рейсов в российские регионы и у национального чешского перевозчика Czech Airlines.

"Падение курса рубля оказало сильное влияние на наши услуги на российском рынке. В целом компания отмечает постоянное снижение спроса на перелеты в Чехию из России еще с марта 2014 года. В ответ на эту тенденцию мы стали использовать самолеты с меньшим количеством посадочных мест на регулярных рейсах между Чехией и Россией", - сказал «Известиям» Даниель Сабик, пресс-секретарь компании.

Ранее в январе стало известно, что национальный финский перевозчик Finnair прекращает полеты в некоторые российские города.

Эксперты онлайн-агентств по бронированию билетов считают, что в текущей ситуации иностранные авиакомпании продолжат оптимизацию маршрутов.

Аналогичные выводы и у Филиппа Бринкманна, гендиректора турагентства Tripsta: "Уже в ноябре 2014 года мы отметили, что спрос на авиабилеты в Россию сократился на 20%, главным образом из таких городов, как Рига, Мюнхен, Берлин и Вена. В 2015 году мы ожидаем дальнейшего снижения спроса на билеты, преимущественно из упомянутых городов. Можно предположить, что авиакомпании, которые летают по этим направлениям, примут решение о сокращении либо приостановке рейсов в российские города до момента относительной стабилизации".