Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве начнут в январе 2019 года

Завершить реконструкцию путепровода планируется в течение года.

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода, на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Киеве планируют начать в январе 2019 года.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года», - отметил он.

Ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году.

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Как отмечают в департаменте, сейчас уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона съезда с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 августа были перекрыты съезды Шулявского путепровода в связи с началом реконструкции развязки. Как ранее сообщалось, реконструкция Шулявского путепровода продлится около 1,5 года и будет стоить 830 млн грн.

8 октября главный инженер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Александр Здольник заявил, что Шулявский путепровод готовят к полному сносу. По его словам, демонтажные работы планировали начать 3-4 ноября.