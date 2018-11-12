Оккупанты завершили сооружение опор ж/д части Крымского моста (фото)

Железнодорожное движение на Крымском мосту оккупанты планируют открыть в декабре 2019 года.

Оккупанты похвастались, что завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, говорится на сайте "Крымский мост".

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"Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные", — говорят оккупанты.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года, как говорят оккупанты, на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.