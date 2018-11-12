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Оккупанты завершили сооружение опор ж/д части Крымского моста (фото)

13:28, 12 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Готовы все железнодорожные пролеты Крымского моста / фото most.life

Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, говорится на сайте "Крымский мост".

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"Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные", — говорят оккупанты.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года, как говорят оккупанты, на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

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