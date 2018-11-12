Омелян рассказал о сроках строительства объездной дороги вокруг Житомира

По словам министра, на открытом международном тендере подрядчиком была определена китайская компания Sinohydro Corporation Limited.

Строительство объездной бетонной дороги вокруг Житомира, которая станет первой бетонной дорогой в Украине, планируется завершить в июне 2020 года.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе осмотра хода работ по реконструкции участка на дороге М-06 Киев - Чоп (обход. Житомир), которые выполняются в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к Киеву".

"Я очень рад, что благодаря нашим объединенным усилиям с Народным фронтом, другими партиями, которые есть в парламенте, и правительством мы имеем абсолютно иное качество реализации международных проектов. Это самый дешевый кредит, который Украина может получить. Это, фактически, 1-2%, которые будут выплачиваться в течение периода 10-20 лет. За счет этого имеем возможность строить дороги уже сегодня. Эта дорога - это кольцевая вокруг Житомира. Абсолютно новый проект - первая бетонная дорога в Украине, которая будет реализована в течение ближайших двух лет", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, на открытом международном тендере подрядчиком была определена китайская компания Sinohydro Corporation Limited.

"Стоимость контракта составляет 42,3 миллиона евро, работы начаты 20 июня 2018 года и планируется завершить в июне 2020 года. Основной объем строительных работ запланирован на строительный сезон 2019 года", - отметил Омелян.

Сообщается, что контрактом предусмотрено расширение существующей дороги с цементобетонным покрытием до 4 полос, строительство и реконструкция транспортных развязок в разных уровнях, реконструкция существующих путепроводов через железную дорогу и моста через реку Каменка, строительство пешеходных мостов.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что работы по строительству объездной бетонной дороги вокруг города Житомира начнутся в апреле этого года.