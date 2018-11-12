Экспресс в "Борисполь" будет называться Kyiv Boryspil Express – глава УЗ

По словам Кравцова, голосование проводилось в Facebook, где каждый мог предложить свой вариант.

Железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал Киев-Пассажирский с крупнейшим международным аэропортом Украины "Борисполь", будет называться Kyiv Boryspil Express.

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Об этом глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

"Kyiv Boryspil Express - новое название скоростного экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь". Десять тысяч пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с Вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал он.

Как сообщал УНИАН, железнодорожное сообщение из Киева в "Борисполь" планируется запустить в ноябре. Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала Киев-Пассажирский через станцию "Выдубичи" к терминалу D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Изначально при строительстве планировали уложиться в 600-800 миллионов долларов.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, но также разгрузит ключевые городские магистрали.

Последний раз соединить аэропорт "Борисполь" с Киевом пытались в 2011 году. Тогда Украина в 2011-2012 годах достигла соглашений с "Эксимбанком" Китая о финансировании ряда проектов. Согласно условиям одного из них, для реализации проекта "Воздушный экспресс" "Эксимбанк" Китая должен предоставить Украине кредит в размере 372 миллиона долларов. В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта "Воздушный экспресс", курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 миллионов долларов кредита. После этого в министерстве проект в начальном виде назвали "бесперспективным" и начали переговоры о его переформатировании.