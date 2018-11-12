У Гройсмана планируют запретить маршрутки без ремней безопасности

В полиции отмечают, что за 9 месяцев этого года вынесено более 216 тысяч постановлений о нарушении правил пользования ремнями безопасности.

В правительстве планируют запретить с 1 января 2021 года оказание услуг по маршрутным пассажирским перевозкам транспортными средствами, не оснащенными ремнями безопасности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Антон Щелкунов.

Он отметил, что вносятся изменения в правила предоставления услуг пассажирским автомобильным транспортом.

«Согласно проекту постановления правительства, мы планируем введение ремней безопасности с 1 января 2021 года, то есть - запретить предоставление услуг транспортными средствами, не оснащёнными ремнями безопасности, с 1 января 2021 года», - пояснил он.

По словам Щелкунова, это будет касаться всех маршруток, «протяженность маршрута которых более 80 километров».

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Он добавил, что также предусматривается оснащение транспортных средств тахографами и ограничителями скорости. Щелкунов отметил, что в Европе работает ограничение скорости для автобусов до 100 км в час, а для грузового транспорта - до 90 км.

«А у нас, мы видим, автобусы носятся со скоростью 150-160 км, что приводит к высокой аварийности», - добавил он.

Также Щелкунов отметил, что уже проводились консультации с Литвой по поводу стоимости переоборудования одного места транспортного средства, выпущенного до 2010 года. Он уточнил, что в транспортных средствах, выпущенных после 2010 года, все пассажирские места уже оснащены ремнями безопасности.

«Мы получили ответ - 50 евро, это ремень безопасности и новое сиденье», - добавил он.

В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что за 9 месяцев этого года вынесено более 216 тысяч постановлений о нарушении правил дорожного движения в сфере пользования ремнями безопасности.

По его словам, сейчас штраф за неиспользование ремней безопасности составляет 51 грн.

«Есть законопроект, который уже прошел голосование (речь идет о принятии в первом чтении - УНИАН) в Верховной Раде, о повышении штрафа до 850 грн и, по моему мнению, это более адекватный штраф за данное правонарушение», - сказал он.

Также Билошицкий напомнил, что ремень безопасности должен использоваться как водителем, так и пассажирами на переднем и задних сиденьях.