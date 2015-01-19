Бланк отказался участвовать в конкурсе по отбору нового главы «Укрзализныци»

Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Максим Бланк не захотел возглавить ведомство на постоянной основе, отказавшись от участия в конкурсе по отбору нового руководителя железнодорожной госадминистрации.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

«Спасибо Максиму Бланку за его решение не вносить свою кандидатуру. Знаю, что это сняло в обществе определенное предостережение", - написал Омелян.

Он также подчеркнул, что министерство заинтересовано в том, чтобы в конкурсе приняли участие сильнейшие претенденты как из Украины, так и иностранные специалисты.

В свою очередь, Бланк отметил, что, несмотря на приглашение министра инфраструктуры Андрея Пивоварского принять участие в конкурсе, он принял окончательное решение не участвовать.

"Я попросил не рассматривать это как акт капитуляции, страха или усталости. И особенно попросил не рассматривать это как предательство общих интересов. Я привел простые, но очень прагматичные аргументы в отношении своей позиции", - сообщил Бланк.

Он отметил, что самым главным аргументом является то, что с момента объявления конкурса звучали неоднократно упреки, что условия конкурса разработаны непосредственно «под самого него» поскольку, по словам Бланка, его кандидатура на пост главы «Укрзализныци» полностью отвечает требованиям к кандидату на эту должность.

Читайте такжеУ Яценюка объявили конкурс по отбору руководителей 62 госкомпаний«В моем резюме есть все то, что обозначено в требованиях к кандидату. И именно поэтому многие из тех, чьи кандидатуры не пройдут, уже готовятся закатить «истеричную» PR-программу с маршами профсоюзов и воззваниями на трибунах в Раде. В итоге, мое участие в конкурсе лишь скомпрометирует саму идею прозрачного конкурса, давая почву для совершенно неуместных инсинуаций и обвинений», - сообщил Бланк, подчеркнув, что, в целом, министр воспринял его аргументацию.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов», который будет осуществляться совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

7 января Министерство инфраструктуры продлило срок приема заявок от кандидатов на должности гендиректоров «Укрзализныци» и двух аэропортов до 19 января 2015 года включительно, тогда как ранее конечным сроком подачи заявок было 12 января. Начиная с 20 января, начнется второй этап конкурса в виде интервью кандидатов с членами экспертной группы.

Окончательный перечень финалистов будет сформирован и представлен на сайте Мининфраструктуры после оценки всех кандидатов.

По информации министерства, по состоянию на 11 января, заявки на участие в конкурсном отборе на должность гендиректора "Укрзализныци" подали 134 кандидата.

При этом 80 из 134 кандидатов на должность руководителя "Укрзализныци" не отвечали требованиям проекта, тогда как остальные 54 прошли квалификационное оценивание. Полностью соответствовали требованиям проекта всего шесть кандидатов, остальные 48 - частично.