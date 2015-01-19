«Укртрансинспекция» опровергает инфомацию о возобновлении автобусного сообщения с Крымом

Автобусное сообщение между Украиной и АР Крым не возобновлялось, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции).

«В средствах массовой информации появляются сообщения о возобновлении пассажирских перевозок из Автономной Республики Крым к материковой части Украины. «Укртрансинспекция» сообщает, что пассажирские автомобильные перевозки из материковой части Украины в Крым не возобновлялись», - говорится в сообщении пресс-службы.

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