цей матеріал доступний українською

Строители Крымского моста возьмутся за новый мегапроект - СМИ

08:08, 13 ноября 2018
Транспорт/Связь
1004 0
Иллюстрация REUTERS

Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут перекинуть на проект сухогрузного района порта Тамань.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что масштабный инфраструктурный проект оценивается в 65 миллиардов рублей.

Читайте такжеОккупанты завершили сооружение опор ж/д части Крымского моста (фото)

Источники издания утверждают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань привлекут генподрядчика моста ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. По их словам, на совещании 1 ноября обсуждалась возможность привлечь именно эту компанию. 

Представитель семьи Ротенбергов заявила, что "у нее нет информации по этому вопросу", и отказалась от комментариев.

"Предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве объектов федеральной собственности порта Тамань и отдельных терминалов достигнуты еще весной на уровне акционеров, утверждает другой источник СМИ.

Напомним, что "Стройгазмонтаж" был одним из основных подрядчиков при строительстве Крымского моста. Из-за этого компания попала под санкции ЕС и Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#крымский мост