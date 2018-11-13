Строители Крымского моста возьмутся за новый мегапроект - СМИ

СМИ узнали о планах поручить структурам Ротенберга строительство порта в Тамани.

Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут перекинуть на проект сухогрузного района порта Тамань.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что масштабный инфраструктурный проект оценивается в 65 миллиардов рублей.

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Источники издания утверждают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань привлекут генподрядчика моста ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. По их словам, на совещании 1 ноября обсуждалась возможность привлечь именно эту компанию.

Представитель семьи Ротенбергов заявила, что "у нее нет информации по этому вопросу", и отказалась от комментариев.

"Предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве объектов федеральной собственности порта Тамань и отдельных терминалов достигнуты еще весной на уровне акционеров, утверждает другой источник СМИ.

Напомним, что "Стройгазмонтаж" был одним из основных подрядчиков при строительстве Крымского моста. Из-за этого компания попала под санкции ЕС и Украины.