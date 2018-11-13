В кассах киевского метро заработают банковские терминалы: названа дата

Банковские терминалы для безналичного расчета в кассах начнут работать с 24 ноября.

В кассах киевского метро настраивают систему безналичного расчета, которая уже в этом месяце станет доступной для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Столичная подземка в партнерстве с "Укрсиббанком" запустила в работу банковские терминалы в кассах станций. Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных", - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеПроезд в маршрутках Киева до конца года может подорожать на 1-3 гривни

Период технической настройки системы будет проходить с 13 по 24 ноября, после чего терминалы начнут полноценно функционировать.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что через терминалы заплатить за покупку жетонов станет невозможно, поскольку они выводятся из оборота.

Также сообщается, что дорабатывается функция записи MetroPass. Сейчас она доступна на станции "Кловская".

"Расширение возможностей удобной оплаты проезда вместе с надежными партнерами - важное направление развития качества услуги для нашего пассажира. Напомню, что киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно рассчитаться банковской карточкой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40 миллионов платежей", - сообщил руководитель столичной подземки Виктор Брагинский.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 ноября в коммунальном общественном транспорте Киева - метро, автобусах, троллейбусах и трамваях - в тестовом режиме вводят единый электронный билет.