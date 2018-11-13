"Укрзализныце" выдали новую лицензию на распределение электроэнергии

Новая лицензия вступает в силу 1 января 2019 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", выдала акционерной госкомпании "Укрзализныця" лицензию на распределение электроэнергии.

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Как говорится в постановлении комиссии №1395 от 8 ноября 2018 года, новая лицензия вступает в силу 1 января 2019 года.

При этом, комиссия аннулировала старую лицензию "Укрзализныци" на распределение электроэнергии, а также лицензию на поставку электроэнергии по регулированному тарифу в рамках реформирования рынка электроэнергии, предусматривающего разделение деятельности по ее распределению от деятельности по поставке.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение в Украине нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.