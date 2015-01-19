Артобстрел повредил ж/д станции «Донецк», «Кондрашовская-Новая» и «Еленовка»

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Так, с 15 по 18 января на станции «Донецк» в результате боевых действий были подорваны пути и стрелочный перевод, повреждено шесть железобетонных шпал возле сигнального светофора. Пострадали здания станции «Донецк». В частности, помещение дорожной экспедиции и крыша корпуса пригородного вокзала.

На станции «Кондрашовская-Новая» Донецкой железной дороги во время боевых действий и ночных артиллерийских обстрелов 15-16 января было разрушено помещение пассажирского вокзала, перрон вдоль первого пути, а также первый, четвертый и тупиковый пути. Пострадал пожарный поезд и место его дислокации.

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15 января по окончании интенсивного артобстрела станции «Еленовка», поступило сообщение о повреждении контактной сети и рельсов на парном и непарном путях перегона «Еленовка-Южнодонбасская». Была повреждена кровля поста станции «Еленовка».

16 января на перегоне «Скотоватая-Ясиноватая» вооруженными людьми был остановлен грузовой поезд в составе 55-ти вагонов, груженных железорудным концентратом. После осмотра поезда по требованию вооруженных людей прекращено движение поездов на перегоне «Скотоватая-Ясиноватая» в темное время суток.

В тот же день на приемно-отправных путях станции «Шебелинка» Южной железной дороги диверсанты взорвали цистерну с бензином, который принадлежит белорусской железной дороге. После взрыва произошло возгорание вагона. Для ликвидации пожара были задействованы пожарный поезд станций «Основа» и другие пожарные подразделения. Пожарные локализовали возгорание в 23:25 и полностью потушили пожар в 24:00. При осмотре в нижней торцевой части котла цистерны (над рамой) выявлена пробоина размером приблизительно 500 мм. Погибших и пострадавших нет. В связи с этим происшествием были задержаны приблизительно на 2 часа 30 минут пассажирский поезд №10 «Константиновка-Москва» и четыре грузовых поезда.

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганске террористы обстреляли автовокзал и две пригородные ж/д станции.