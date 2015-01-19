Органы сертификации транспортных средств часто злоупотребляют полномочиями – Минэкономразвития

Об этом заявил заместитель директора департамента технического регулирования и метрологии Минэкономразвития Александр Гиленко в комментарии корреспонденту УНИАН.

«На сегодняшний день министерством вместе с научно-методическим центром сертификации дорожных транспортных средств ГП «ГосавтотрансНДИпроект» проведен анализ в сфере сертификации ДТЗ (дорожных транспортных средств – УНИАН), результаты которого подтвердили факты злоупотреблений со стороны отдельных органов сертификации», - отметил Гиленко.

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По словам чиновника, в последнее время участились случаи выдачи большого количества сертификатов соответствия на транспортные средства, испытания которых на самом деле не могли быть проведены в виду географической отдаленности заказчика и органов сертификации.

«Отмена обязательной сертификации ДТЗ в государственной системе начнется уже с 2016 года… Министерство на переходной период разработало серию оперативных мероприятий, направленных на урегулирование ситуации со злоупотреблениями органов сертификации», - сказал Гиленко.

В частности, теперь во время регистрации транспортных средств будет учитываться реальная пропускная способность лабораторий в день, а также будет проверяться фактическое присутствие транспортных средств и правильность оформления каждого протокола испытаний ДТЗ.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли также намерено отменить обязательную сертификацию на территории Украины автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлива.

Такая инициатива ведомства обусловлена введением в действие с 10 июля 2014 года технического регламента, который отвечает стандартам Европейского Союза и не требует дополнительного подтверждения качества топлива на территории Украины.