«Укрзализныця» продлила период курсирования дополнительного поезда Кременчуг – Львов

В пресс-службе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что поезд будет курсировать из Кременчуга через день по четным числам до 30 января, а с 1 февраля - один раз в четыре дня по нечетным числам. Из Львова состав будет курсировать через день по нечетным числам до 31 января, а со 2 февраля - один раз в четыре дня по четным числам.

Также сообщается, что на участке им. Тараса Шевченко - Львов - им. Тараса Шевченко поезд будет курсировать в составе двухгруппного поезда №397/398 по маршруту Черкассы - Львов - Черкассы.

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«Поездом смогут воспользоваться жители населенных пунктов: Знаменка, Смела, Звенигородка, Христиновка, Ладыжин, Вапнярка, Хмельницкий, Жмеринка, Тернополь», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что дополнительный поезд № 577/578 Кременчуг - Львов начал курсировать с 18 августа 2014 года и за этот период является востребованным.

Кроме того, ведомство продлило маршрут поезда № 775/776 Сумы – Киев – Сумы до Харькова. По такому маршруту поезд будет курсировать из Харькова с 19 и по 31 января, а из столицы с 20 января и по 1 февраля.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с целью оптимизации расходов в пассажирском секторе со второй половины января отменит шесть пар поездов, а для ряда других поездов – сократит частоту курсирования.