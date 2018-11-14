При строительстве подходов к ж/д части Крымского моста произошла авария (фото)

Из-за аварии при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста без тепла остались 22 тысячи жителей Керчи, две школы, два детских сада и колония.

Ночью 14 ноября самосвал компании "СМУ 84", работающей на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы местной ТЭЦ, сдвинув их с проектной отметки.

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В результате аварии в Керчи без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов - это 22 тысячи абонентов, а также школы №23, 24, два детских сада и колония, сообщает сайт Керчи.

Оккупанты уверяют, что работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. После чего теплоноситель будет заново подаваться населению.

Ранее оккупанты похвастались, что завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.