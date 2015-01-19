"Укрзализныця" отменит 6 пар поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью оптимизации расходов в пассажирском секторе намерена со второй половины января отменить шесть пар поездов, а для ряда других поездов – сократить частоту курсирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" отменяет шесть пар поездов, однако уведомляет, что на их маршрутах будут обеспечиваться альтернативные перевозки другими поездами дальнего следования, а также региональными и пригородными поездами: № 144/90 - 89/143 Кривой Рог/Днепропетровск – Новоалексеевка, из Кривого Рога и Днепропетровска с 19 января, из Новоалексеевки с 20 января; № 28/27 Киев – Новоалексеевка, из Киева с 19 января, из Новоалексеевки с 20 января; № 259/260 Николаев – Львов, из Николаева с 19 января, из Львова с 20 января; № 231/232 Днепропетровск - Ивано-Франковск, из Днепропетровска с 21 января, из Ивано-Франковска с 22 января.

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Также будут отменены поезда: № 609/610 Харьков – Лисичанск, из Харькова и Лисичанска с 1 февраля; № 749/750 Киев – Тернополь, из Киева с 1 февраля, из Тернополя со 2 февраля.

"В условиях ограниченных финансовых ресурсов "Укрзализныця" вынуждена пересмотреть размеры движения, в частности, изменить периодичность курсирования поездов и отменить малонаселенные и убыточные поезда", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, начиная со второй половины января ведомство сократит частоту курсирования четырех пар поездов: № 310/309 Одесса – Херсон, из Одессы и Херсона с 19 января раз в четыре дня по нечетным числам (вместо курсирования через день); № 137/138 Черкассы – Одесса, из Черкасс с 31 января и далее с 3 февраля по нечетным числам один раз в четыре дня, из Одессы с 1 февраля и далее с 4 февраля по четным числам один раз в четыре дня (вместо ежедневного курсирования); № 132/131 Хмельницкий – Херсон, из Хмельницкого с 1 февраля раз в четыре дня по нечетным, из Херсона с 2 февраля так же, но по четным числам (вместо через день); № 397/398 Черкассы – Львов, из Черкасс с 1 февраля по нечетным один раз в четыре дня, из Львова со 2 февраля по четным один раз в четыре дня (вместо ежедневного курсирования).

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Кроме того, через день будут курсировать две пары поездов одесского направления, которые ранее курсировали ежедневно: №148/147 Одесса – Киев, из Одессы с 1 февраля через день по нечетным числам, из Киева со 2 февраля по четным через день (вместо ежедневно); №108/107 Одесса – Ужгород, из Одессы с 2 февраля через день по четным, из Ужгорода с 3 февраля через день по нечетным числам (вместо ежедневно).

В сообщении подчеркивается, что "Укрзализныця" уменьшает затраты в секторе пассажирских перевозок дальнего сообщения. В частности, за 2014 год убытки от перевозок в этом сегменте увеличились по сравнению с 2013 годом почти на 1 млрд грн и достигли 4,2 млрд грн. На организацию перевозок пассажиров "Укрзализныця" традиционно направляет доходы от грузовых перевозок, но ситуация в этом сегменте тоже значительно ухудшилась, поскольку в прошлом году перевезено на 12,1% меньше грузов по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, анализ пассажиропотока также свидетельствует о сокращении пассажиропотока. Так, в 2014 году железные дороги перевезли в дальнем сообщении 81,5 млн человек, что на 33,2% меньше, чем в 2013 году, когда было перевезено 122 млн пассажиров. При этом увеличивается стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии, элементов строения пути и др.

«Укрзализныця» постоянно анализирует пассажиропоток и при его увеличении в том или ином направлении размеры движения будут пересматриваться», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году «Укрзализныця» в связи с аннексией Россией Крыма, повлекшей за собой падение пассажиропотока на полуостров, назначила ряд новых поездов на другие курорты страны с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы.

В конце 2014 года «Укрзализныця» приступила к разработке нового графика движения поездов на 2015/2016 годы, который будет введен в действие 13 декабря 2015 года, а не в мае, как это было ранее.