В Киеве за 2 года планируют построить подземный переход от станции метро "Выставочный центр" до "Экспоцентра"

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подготовить бюджетный запрос на 2019 год на разработку соответствующего проекта.

Власти Киева планируют через два года построить подземный переход от станции метро «Выставочный центр» до центрального входа Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

Об этом заявил заместитель столичного городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщили в пресс-службе Киевсовета.

По его словам, предполагается в следующем году разработать проектную документацию и реализовать первую очередь строительства перехода. Полностью завершить подземный переход планируется в 2020 году. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подготовить бюджетный запрос на 2019 год на разработку соответствующего проекта.

Как отметил Прокопив, прямой выход из подземки к центральному входу Национального выставочного центра был предусмотрен еще в 2011 году, когда открывали станцию метро «Выставочный центр», но проект так и не был реализован.

«Сейчас горожане должны пользоваться неудобным путем. Ведь, чтобы попасть на ВДНХ, нужно выйти из подземного выхода, перейти улицу по регулируемому наземному переходу и снова спуститься в другой подземный переход. Некоторые выбирают короткий путь - просто через проспект, чем создают опасность на дороге. Как следствие - ДТП и травмирования», - пояснил Прокопив.

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Он отметил, что на сайте электронных петиций к городским властям было зарегистрировано обращение о строительстве такого перехода.

«Жители Киева, гости столицы, организаторы мероприятий и активисты города неоднократно поднимали вопрос о необходимости решения проблемы отсутствия прямого выхода из метро к центральному входу Экспоцентра. Это крайне необходимо, когда посещаемость ВДНХ выросла до 2,7 млн человек в год», - пояснил генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин.