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В Киеве за 2 года планируют построить подземный переход от станции метро "Выставочный центр" до "Экспоцентра"

13:16, 14 ноября 2018
Транспорт/Связь
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На сайте электронных петиций к городской власти было зарегистрировано обращение относительно строительства такого перехода / фото УНИАН

Власти Киева планируют через два года построить подземный переход от станции метро «Выставочный центр» до центрального входа Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

Об этом заявил заместитель столичного городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщили в пресс-службе Киевсовета.

По его словам, предполагается в следующем году разработать проектную документацию и реализовать первую очередь строительства перехода. Полностью завершить подземный переход планируется в 2020 году. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подготовить бюджетный запрос на 2019 год на разработку соответствующего проекта.

Как отметил Прокопив, прямой выход из подземки к центральному входу Национального выставочного центра был предусмотрен еще в 2011 году, когда открывали станцию метро «Выставочный центр», но проект так и не был реализован.

«Сейчас горожане должны пользоваться неудобным путем. Ведь, чтобы попасть на ВДНХ, нужно выйти из подземного выхода, перейти улицу по регулируемому наземному переходу и снова спуститься в другой подземный переход. Некоторые выбирают короткий путь - просто через проспект, чем создают опасность на дороге. Как следствие - ДТП и травмирования», - пояснил Прокопив.

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Он отметил, что на сайте электронных петиций к городским властям было зарегистрировано обращение о строительстве такого перехода.

«Жители Киева, гости столицы, организаторы мероприятий и активисты города неоднократно поднимали вопрос о необходимости решения проблемы отсутствия прямого выхода из метро к центральному входу Экспоцентра. Это крайне необходимо, когда посещаемость ВДНХ выросла до 2,7 млн человек в год», - пояснил генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин.

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Теги: #Киев#метро