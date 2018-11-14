США и Еврокомиссия обсуждают возможность санкций против российских портов в Азовском море - Омелян

По словам министра, в данный момент потери от российской блокады составляют около 1 миллиарда гривень.

Соединенный Штаты Америки и Европейская комиссия серьезно обсуждают возможность введения санкций в отношении российских портов в Азовском море, а также в Черноморском регионе.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Россия специально дестабилизирует Азовский регион. Их цель - сделать все возможное, чтобы люди потеряли свои рабочие места, был социально-экономический перелом и люди протестовали, требуя лучших условий труда. Я благодарен и США, и Еврокомиссии, которые выступили с четкими заявлениями – это продолжение гибридной войны. Сейчас серьезно обсуждаются санкции в отношении российских портов в Азовском море, и я надеюсь, что также будет в Черноморском регионе. Это будет ощутимо экономически", - сказал министр.

Омелян отметил, что задержание российской стороной кораблей, которые следуют в украинские порты в Азовском море, продолжается.

"Они задействуют все свои военные силы, чтобы остановить хоть на время гражданские корабли, которые следуют в наши порты. Логика очень проста – они повышают цену логистики. Ведь, простой одного судна – это 15-50 тысяч долларов в сутки. Мы имеем ситуацию с многими европейскими компаниями, которые получают продукцию с наших портов. Это способствовало тому, чтобы донести нашу позицию Еврокомиссии. Они поняли, что за счет российской блокады европейские налогоплательщики платят больше за украинские товары. Поэтому они начали говорить уже совсем по-другому", - сказал он.

Также, Омелян сообщил, что в данный момент потери от российской блокады составляют около 1 миллиарда гривень.

При этом министр отметил, что восстановить грузопотоки в порты Украины в Азовском море удастся в следующем году.

"Я надеюсь, что после окончания этой ситуации мы сможем восстановить грузопотоки, и грузооборот будет восстановлен в портах Мариуполь и Бердянск. Я думаю, это будет в следующем году", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр инфраструктуры призвал мировое сообщество поддержать усилия Украины в борьбе с действиями Российской Федерации, которая препятствует мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря, и дестабилизирует ситуацию в морских портах Украины.

15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением. Со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов.