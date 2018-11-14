"Бензиновая" месть Кремля: чем ответит Украина

Россия, загнанная на глобальном уровне в глухой политический и экономический кризис западными санкциями за агрессию в Украине, ищет все новые и новые методы мести нашей стране. На этот раз за поребриком заговорили о перекрытии поставок нефтепродуктов в Украину. Именно эту тему смакуют сейчас на российских телеэфирах. «80% нефтепродуктов мы поставляем и Беларусь. Вот так просто: раз, и все, до свидания. Коллапс сразу», - заявил член комитета Госдумы Алексей Журавлев.

Реальная угроза

Эта идея особо продвигается с учетом того, что Россия с 1 ноября ввела ограничения на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. Они продлятся в течение следующего года. Соответствующий протокол между Россией и Беларусью уже подписан. Такими действиями Кремль «решил» давний спор с Минском относительно цены на газ. В обмен на его удешевление, на чем настаивали белорусы, и введены «бензиновые» ограничения. Президент РБ Александр Лукашенко уже поручил найти замену российской нефти за счет закупки этого топлива у других стран.

Как это может коснуться Украины? Дело в том, что Беларусь покупает в России нефть на льготных «дружеских» условиях. После переработки на НПЗ, большая часть топлива идет на экспорт, в том числе в Украину – почти 80% рынка. Занимается Беларусь и реэкспортом российской нефти на наш рынок. Бюджет страны от такой практики пополняется миллиардными суммами. Как результат – напрямую российского бензина в Украине нет, но завуалированное присутствие есть.

Ведь прекрасно известно, что АЗС под брендом австрийской компании AMIC Energy в реальности – Лукойл, а АЗС якобы швейцарской компании Glusco на самом деле – Роснефть. К тому же, главный белорусский поставщик нефтепродуктов в Украину - Мозырский нефтеперерабатывающий завод – наполовину, так сказать, «на паритетных началах», принадлежит российским компаниям.

После того, как Минск в очередной раз показал свой «газовый» характер, Россия решила убить двух зайцев сразу – наказать Беларусь потерей большей части прибыли от нефтеопераций, а также нанести удар по Украине, заблокировав поставки топлива. Ставка делается на то, что наша страна не сможет быстро переориентировать рынок, что может спровоцировать топливный коллапс.

На ситуацию уже отреагировала «Укртатнафта», оператор Кременчугского НПЗ. Она обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой разработать и внедрить комплекс мер по ограничению импорта нефтепродуктов из РФ, а также увеличить их поставки из других стран и нарастить собственное производство, в связи с угрозой дестабилизации экономики страны в случае возможного резкого прекращения поставок топлива из России.

По данным компании, РФ опосредованно, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% - бензина. «Поэтому возможное прекращение поставок грозит коллапсом не только топливному рынку, но и украинской экономике, и национальной безопасности», - подчеркивают в компании.

Чем можем ответить

Эксперты считают, что рынок, конечно, может пролихорадить от российского «бензинового» эмбарго, но драматизировать ситуацию не стоит. Виной всему называют недальновидность власти, но утверждают, что проблему можно разрешить, причем в сжатые сроки.

Так, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн убежден, что «бензиновый» сценарий России раздавить Украину не состоится.

«Украина обладает возможностями по диверсификации источников поставок нефтепродуктов. Во-первых, в стране есть крупный Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который, при максимальной загрузке, может на 100% обеспечить внутренний рынок бензином и на 50% - дизельным топливом. Имеет перспективу наращивания производства и государственный Шебелинский ГПЗ. Но самое главное, что у нас есть развитая перевалочная инфраструктура в морских портах, которая способна обеспечить прием необходимых объемов сырья и нефтепродуктов в случае прекращения поставок через северную границу», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, теоретически, Россия может устроить демарш и заблокировать нефтепоставки, притом не только напрямую, но и через Беларусь, что неоднократно проводила по отношению к Литве (и необязательно это звучит как эмбарго, часто прекращение поставок Москва объясняет ремонтом трубопроводов и тому подобным, но суть от этого не меняется). Однако, в случае с Украиной, на такой шаг Москва вряд ли пойдет – себе дороже.

«Я очень сомневаюсь, что россияне пойдут на такой шаг в отношении Украины. Прежде всего потому, что они понимают: мы можем наладить альтернативные поставки, в отличие от той же Беларуси. Практика показывает, что в таких условиях Москва предпочитает нормально торговать. Блокада может быть оправдана в случае желания серьезно дестабилизировать ситуацию в стране, но в долгосрочной перспективе такой шаг ударит по самой России. Мы в течение месяца наладим поставки из новых источников, а они потеряют наш рынок навсегда. А здесь они неплохо зарабатывают, лучше, чем где бы то ни было», - отметил Куюн.

Между тем, по его словам, Украине необходимо быть готовой к любой ситуации. Доля россиян на рынке дизтоплива составляет порядка 40%, белорусов - 35% и еще 40% рынка бензина. Исчезновение такого объема с рынка будет серьезным вызовом.

«Первое, что необходимо, - создавать стратегический запас нефтепродуктов и сырья. Это - мировая практика. Сейчас запасов никто не держит, это очень дорого, а закон и не требует. Ожидается, что необходимый законопроект будет внесен в парламент до конца этого года. Также необходимо провести ревизию морских портов на предмет их готовности к приему увеличенных объемов углеводородов. Думаю, необходимо изучить возможность создания государственных мощностей в этой сфере. У госкомпании «Укртранснафта» есть мощный нефтеперевалочный комплекс в порту «Южный», но нет инфраструктуры для работы с нефтепродуктами. Проблему нужно и можно решить», - сказал эксперт.

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко считает, что Россия вряд ли пойдет на полное блокирование поставок нефтепродуктов в Украину, скорее, они станут «серыми». Но беспокоиться в отношении российского «бензинового» эмбарго нужно, оно подымет цены на рынке.

«Вероятность такого шага России есть. Мы уже видели такие блокады, они заканчивались созданием узкого круга трейдеров, через которых шли поставки продукции из России. В энергорынке много политики, но есть и экономика. Украина – один из самых крупных в Европе рынков потребления энергоносителей, начиная от природного газа и заканчивая нефтепродуктами. Для России, которая имеет свою огромную ресурсную базу и порядка 30 нефтеперерабатывающих заводов, глупо отказываться от премиального украинского рынка. А премиальным рынком мы стали после того, как, по сути, не без помощи России, угробили свою нефтепереработку. Сегодня мы по отдельным категориям нефтепродуктов на 80% зависим от импорта, причем покупаем за валюту. На нашем рынке очень хорошо зарабатывать всем производителям, которые только есть в округе. Это - и Беларусь, и Румыния, и Польша. Поэтому отказываться от украинского рынка – большая глупость. Но, зная, какие политические решения принимает Россия (с логикой они не соприкасаются), такое может произойти. Однако все равно российский ресурс пойдет к нам, только обходными путями. Это уже происходило на рынке сжиженного газа в прошлом году, когда РФ разрешила напрямую работать с нами только одной компании, все остальные пошли в обход», - прокомментировал ситуацию эксперт.

По его словам, повод для волнения есть, с политической и военной точки зрения мы знаем, к чему могут привести отношения с северным соседом: «В конечном итоге все скажется на цене для потребителя. Если Россия нас отрежет от нефтепродуктов, то, конечно, цены поднимутся. Во-первых, российские ресурсы пойдут к нам обходными путями и за дополнительную логистику придется платить нам. Во-вторых, в Украину пойдет более дорогой ресурс из других источников и по другим каналам. К примеру, морские поставки, которые дороже. Для сравнения: дизтопливо, которое поступает по трубопроводу, - самый дешевый вид поставок. Но сейчас он работает на максимуме своих возможностей. В октябре Россия вентиль прикрутила и в Украине цены на дизель достигли рекордных значений. Сейчас на заправках дешевеет только бензин, а дизель до сих пор не может отойти от октябрьского искусственного дефицита. Всему виной – российская труба, и Россия может диктовать условия».

По мнению Сиренко, нужно, чтобы власть приняла волевое решение – ограничила поставки российских ресурсов, чтобы их доля была настолько мала, чтобы в любой момент минимизировать их значимость.

«Предложений на мировом рынке нефтепродуктов, как и самой нефти, - предостаточно. Вопрос цены. Нерешенных задач на этом рынке нет, даже если нужно быстро переориентироваться. Причем Украина – рынок премиальный, на нем хорошо зарабатывают как иностранные, так и отечественные трейдеры. В пиковые, остродефицитные моменты все можно решить быстро. В первые дни цена на нефтепродукты вырастет, но к нам придут другие поставки. Почему вопрос энергетической безопасности Украины, с учетом агрессии России, не решен с 2014 года? Это говорит либо о заинтересованности людей во власти, либо об их недальновидности. Если мы со страной, с которой воюем, «целуемся» на рынке нефтепродуктов, то есть вопрос – зачем мы тогда говорим о победе над врагом. Такого в цивилизованном мире нет. Никто не дает врагу заработать миллиарды долларов на поставке любой продукции. Так можно профинансировать создание в России еще одного танкового или ракетного завода. И мы это делаем. Но это все вопросы к политическому истеблишменту», - подытожил Сиренко.

Вывод напрашивается один - если Россия заблокирует поставки нефтепродуктов в Украину, то рынок залихорадит – цены взлетят, перепрофилирование импорта потребует времени. Не исключен ажиотаж. В такой момент важна отлаженная работа команды - власти и бизнеса, чтобы успокоить потребителя, не создать хаос. Жизнь уже доказала, что в момент появления экстраординарной проблемы общество может консолидироваться. Только нужно его вовремя проинформировать, правильно сориентировать рынок и не позволять спекуляций. Тогда Украина со всем справится. Причем с минимальными потерями.

Нана Черная