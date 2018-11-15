Первые снегопады в Украине: Омелян назвал количество ДТП

Омелян заявил о более тысячи ДТП за сутки.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП.

Об этом глава ведомства сообщил в Facebook.

"Как мы ездим на авто... За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве - 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты. В целом, ремнями безопасности пользуются не более 23% граждан, согласно последним соцопросам", - заявил Емельян.

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По словам министра, минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло не быть, если бы каждый потратил секунду на начале поездки на застегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто.

Напомним, что утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы. Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.