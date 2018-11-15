Арестованное российское судно "Норд" повторно выставят на продажу

Согласно порядку реализации арестованного имущества, цена на повторных торгах может быть как идентичной, так и больше.

Арестованное российское рыболовецкое судно "Норд" будет повторно выставлено на продажу после провалившихся торгов.

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Об этом сообщил журналистам председатель Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) Антон Янчук.

"Оно находится в портфеле управления, так что если торги с первого раза не удалось провести, будут объявляться повторные. Способ управления этим имуществом по реализации определен, соответственно, оно будет выставляться на повторные торги. Однако точную дату я назвать не могу", - сказал Янчук.

Он отметил, что, согласно порядку реализации арестованного имущества, цена на повторных торгах может быть как идентичной, так и больше.

"Когда происходит реализация конфискованного имущества, порядок предусматривает алгоритм понижения цены с прописанными процентами, в зависимости от того, сколько раз повторяются торги. При продаже арестованного имущества это невозможно, ведь продается имущество чужое и государству нужно продать его за как можно большую сумму. Будет проводиться повторная оценка, которая может показать и выше стоимость, чем на первых торгах", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд". Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. Капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса. 18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж "Норда" может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией. 4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна "Норд" в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

19 октября прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Судно было выставлено на продажу на аукционе СЕТАМ, однако назначенные на 7 ноября торги не состоялись, так как заявки всех 12 потенциальных участников были отклонены.

Стартовая цена лота составляла 1 626 181 гривню с шагом в более 16 тысяч гривень.

Справка УНИАН. АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, арестованными в уголовном производстве.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ изменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.