Проезд по дорогам государственного значения обеспечен - «Укравтодор»

Покрытие на автодорогах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное. В большинстве западных и северных областей - мокрое.

Проезд по дорогам государственного значения в Украине обеспечен.

Об этом «Укравтодор» сообщает в Facebook.

«Проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме», - сказано в сообщении.

Покрытие на автодорогах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное. В большинстве западных и северных областей - мокрое.

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Для оперативного обеспечения проезда по трассам государственного значения дорожными организациями задействованы 281 единица техники и 458 рабочих, в дежурном режиме - 377 единиц техники и 610 рабочих.

По состоянию на 9.00 осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях, высота снежного покрова составляет до 6 см. Местами идет небольшой дождь в западных областях.

Ночью местами возникала гололедица в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Средняя температура воздуха в большинстве областей Украины -2° + 3° С, в западных областях + 4° + 6° С.