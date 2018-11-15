"Укрзализныця" запустила в тестовом режиме узкоколейку Мукачево - Будапешт

Следующее направление — на Словакию по евроколее, о чем были достигнуты договоренности со словацкой стороной.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" 14 ноября запустила в тестовом режиме поезд по маршруту Мукачево - Будапешт по евроколее, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

Читайте такжеНовый маршрут: на Закарпатье провели экспериментальную поездку скоростного поезда

"Планируем в ближайшее время запустить регулярное сообщение (по маршруту Мукачево - Будапешт - УНИАН). Особенностью является тот факт, что этот поезд курсирует по евроколее, а это значит, что пассажирам не нужно будет тратить время на замену колесных пар и выжидать очереди на границе. Следующее направление - на Словакию, и также евроколея. Об этом недавно договорились со словацким коллегой", - написал Омелян.

Министр подчеркнул, что Мукачево с его удобным сообщением со многими украинскими городами и странами ЕС имеет все шансы стать крупным железнодорожным хабом, и не только пассажирским.

Как сообщал УНИАН, в конце июня "Укрзализныця" сообщала о планах запустить до конца лета прямой поезд Мукачево-Будапешт, который будет курсировать по евроколее 1435 мм. Предполагалось, что новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов.

Кроме того, в планах руководства госкомпании запуск прямого железнодорожного сообщения по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза.