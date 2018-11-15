Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензина А-95 снизилась до 31,99 гривни за литр, а дизельного топлива – до 31,71 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС с 14 по 15 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,2-1 гривни за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Так, запорожский ритейлер ZOG снизил цены топливной линейки на 1 гривню за литр, до А-92 – 30,39 гривни за литр, А-95 – 31,39 гривни за литр, ДТ – 31,39 гривни за литр.

Кроме того, на 10 копеек за литр снизились цены в сети SOCAR, до: А-92 – 32,99 гривни за литр, А-95 – 33,99 гривни за литр.

Таким образом, по состоянию на 15 ноября средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 – 30,86 грн за литр, А-95 – 31,99 гривни за литр, А-95 Премиум – 33,17 гривни за литр, ДТ – 31,71 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября.