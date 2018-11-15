Эксперт посоветовал водителям три простые вещи для выживания на зимних дорогах

Водителям напомнили, что только зимняя резина может справляться с управлением на скользкой дороге и в зимний период.

С первым снегом, который выпал в столице, катастрофически возросло количество ДТП. А все потому, что автомобилисты забыли про элементарную вещь — вовремя "переобуть" свое авто.

Об этом рассказал активист клуба Offroad Maniacs Виталий Гребенюк, передает «Обозреватель». Он напомнил водителям о трех простых вещах, которые помогут, если автомобиль застрял в снежном заторе.

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"Хорошая и качественная зимняя резина. Никаких всесезонных и прочее. Потому что только зимняя резина может справляться с управлением на скользкой дороге и в зимний период. Второе — если вы уже где-то попали, застряли, то желаю, чтобы у каждого водителя в автомобиле был хоть какой-то трос, чтобы он мог попросить чьей-то помощи его подтянуть или вытащить. Это если он стоит и создал затор, чтобы его убрали с этого участка дороги, и другие могли спокойно ехать, и не было таких больших пробок", — посоветовал Гребенюк.

Кроме того, добавил активист, в зимний период в багажнике вашего автомобиля должна лежать лопата, чтобы в случае застревания в снегу автовладелец мог сам себе помочь: подкопать колеса и попробовать выбраться самостоятельно.

"Гораздо проще, комфортнее и безопаснее передвигаться на полноприводном внедорожнике, чем на маленьком "Матизе". Но если у вас внедорожник, то всегда помните о тех "братьях младших", как я их называю, которые движутся вместе с вами. Если в какой-то ситуации нужна помощь, то не забывайте о них и помогайте", — призвал Гребенюк.