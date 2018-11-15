Во Львове начали эвакуировать автомобили, которые годами стоят на улицах (видео)

Эвакуированные автомобили свозят на штраф-площадку.

Побитые и ржавые. Во Львове начали эвакуировать автомобили, которые годами стоят на улицах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Первые в очереди машины, которые припаркованы с нарушениями. В районных администрациях составили перечень автохлама. Прежде чем забирать заброшенные авто, об этом с помощью сми предупреждали автовладельцев. Отреагировали ли и как горожане восприняли принудительную утилизацию автохлама – смотрите в сюжете.

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Эвакуированные автомобили свозят на штраф-площадку. Там они будут ждать своих хозяев примерно год. Лишь после этого их отправят на утилизацию. Если же владелец найдется и захочет вернуть машину, ему придется заплатить немалую сумму.

"144 грн за сутки хранения первые семь дней, все последующие - 24 грн. Стоимость эвакуации ТС - 720 грн, плюс постановление о нарушении ПДД - 510 грн", - сообщил инспектор по парковке Богдан Мильяр.

Владелец, который годами не заботился о своем авто, вряд ли захочет его вернуть, говорят юристы. Но предполагают: несколько судебных исков инспекторы по парковке могут получить. Ведь, если машина припаркована без нарушений и имеет владельца, эвакуировать ее нельзя.

Пока с улиц Львова инспекторы убрали 5 заброшенных автомобилей. Всего в городе таких около 200.